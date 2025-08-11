Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 28 años, condenado a siete años de prisión y que cumplía su pena bajo régimen de prisión domiciliaria, resultó gravemente herido tras ser atacado con un hacha en la cabeza en San Martín de los Andes. El violento episodio ocurrió después de que el condenado saliera sin autorización de su domicilio.

El hecho se registró alrededor de las 4:20, en la intersección de calle Los Pinos y avenida Damián Elorriaga. En ese lugar, se produjo una riña entre dos personas. Al intervenir la Policía, uno de los involucrados logró escapar, mientras que el otro —el hombre con prisión domiciliaria— presentaba una importante herida en el cuero cabelludo.

El lesionado fue asistido por personal de salud del SIEN, que lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Allí recibió las primeras curaciones. En su declaración, el herido aseguró que no conocía a la persona que lo atacó y que todo sucedió pocos minutos después de haber salido de su vivienda.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que determinó que, una vez dado de alta, el hombre fuera trasladado a la Comisaría 43° para ser notificado del incumplimiento de la orden judicial que le exigía permanecer en su domicilio.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Hernán Scordo, se estableció una consigna policial para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas judiciales. Mientras tanto, continúan las investigaciones para dar con el agresor, que permanece prófugo.