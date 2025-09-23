Walter Matías Cornelio, comisario de la Cuarta, dialogó con ADNSUR sobre los tiroteos que se registraron en el barrio Ceferino Namuncurá y la zona alta de La Floresta, en Comodoro Rivadavia, durante la última semana.

En este contexto, detalló que se produjeron varios hechos de violencia en estas áreas, donde se usaron armas de fuego, y explicó las acciones que se están llevando adelante para contener y esclarecer estas situaciones.

VIOLENTOS TIROTEOS EN EL BARRIO CEFERINO DE COMODORO

Uno de los ataques ocurrió en las inmediaciones de las calles Benito Lynch y Florencio Sánchez: “Efectivamente, hubo hechos de violencia en la última semana en el barrio Ceferino Namuncurá, donde se vieron involucradas armas de fuego. Si bien intervino el personal de la comisaría, también participa un abogado en la investigación y personal de la División de Investigaciones”, afirmó el comisario.

Posteriormente, resaltó que el trabajo se realiza en forma hermética y reforzada: “Desde la comisaría estamos realizando un trabajo prevencional, con la colaboración de la Unidad Regional, más personal y móviles, para tratar de evitar que se vuelvan a producir estos hechos”.

Respecto a cómo se tuvo conocimiento de los tiroteos, Cornelio detalló que “en principio, los mismos vecinos dan aviso de que se perciben detonaciones de arma de fuego. Obviamente, después, por cuestiones de temor a represalias o alguna cuestión personal, no se identifican. Cuando se concurre al lugar, se constata la existencia de disparos”.

El comisario precisó que en el barrio Ceferino Namuncurá “se registró un solo domicilio afectado”, donde ya está identificado el damnificado y se llevan a cabo las diligencias de rigor. Además, en la zona alta de la jurisdicción, barrio La Floresta, también hubo un hecho de similares características hace algunos días, y se está evaluando si ambos episodios están relacionados.

Sobre la situación de las víctimas, Cornelio comentó que “si bien fueron damnificadas y objeto de disparos de arma de fuego, se negaron a radicar la denuncia”. Esta falta de denuncia formal complica la investigación, pero destacó que “hay algunos vecinos que colaboran y tienen mucha predisposición, aunque también hay quienes se niegan por temor a represalias o situaciones similares”.

LOS TIROTEARON TRES VECES Y NO QUISO HACER LA DENUNCIA

El comisario agregó que la Unidad Regional también está interviniendo y enviando personal oficial adicional junto con móviles para reforzar la zona y el patrullaje, con el objetivo de controlar la situación. “Esta situación, desde que estoy en el cargo, no se había dado con esa magnitud. Si bien ha habido hechos aislados anteriormente, no de esta naturaleza y repetición”, explicó.

En relación al domicilio afectado en el barrio Ceferino Namuncurá, Cornelio indicó que “este damnificado ya había sido objeto de tiroteos en el mismo lugar. Esta era la tercera vez que le sucedía; sin embargo, no quiso aportar ningún tipo de dato ni colaborar con la denuncia formalmente”.

Finalmente, el comisario evaluó que “quizás podría tratarse de alguna cuestión en particular, pero esto es materia de investigación y estamos trabajando para esclarecerlo”.

Este contexto evidencia una situación preocupante en esos barrios de Comodoro Rivadavia, donde la violencia con armas de fuego está generando alarma entre los vecinos y un desafío para las autoridades policiales, que buscan disminuir el miedo y recuperar la tranquilidad en la comunidad.