Violento vuelco en la Ruta 3: un hombre fue trasladado de urgencia al hospital zonal de Trelew
El accidente ocurrió este jueves por la mañana en el tramo que une Comodoro Rivadavia y Trelew. Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar.
Este jueves por la mañana, un vehículo Renault Fluence protagonizó un vuelco en el kilómetro 1.560 de la Ruta Nacional 3, en el tramo que conecta Comodoro Rivadavia con Trelew.
El accidente dejó como resultado tres hombres heridos, uno de ellos con lesiones aún por determinar, detallaron fuentes policiales.
El incidente ocurrió en una zona que conecta dos localidades importantes de la provincia, lo que generó un despliegue inmediato de los servicios de emergencia.
Ambulancias provenientes de Garayalde y Trelew llegaron rápidamente al lugar para asistir a los afectados, mientras que el cuerpo de Bomberos de Dolavon colaboró en las tareas de rescate y seguridad, indicó el medio LU20 Radio Chubut.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente. El tránsito en la Ruta 3 puede sufrir demoras debido a las labores de emergencia.
Por último, y según pudo conocer ADNSUR, se realizó una "cápsula sanitaria" para trasladar a una persona con lesiones hasta el Hospital Regional de Trelew.