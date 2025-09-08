Este pasado domingo se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 12, a aproximadamente 5 kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia. El siniestro involucró a tres vehículos y generó la intervención inmediata de personal policial, bomberos y servicios sanitarios.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes, un automóvil Volkswagen Gol Trend color rojo con dos personas a bordo y una camioneta Ford F-100 color gris con tres tripulantes colisionaron aparentemente durante una maniobra de sobrepaso.

Tras el choque, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local. De estos, tres permanecen en observación médica, mientras que el resto no sufrió lesiones de consideración. La rápida respuesta permitió la atención y traslado oportuno de los afectados, detalló el Diario Nuevo Día.

Un reconocido supermercado despidió a trabajadores con antigüedad que denunciaron “malas condiciones"

Efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para asistir y constatar lo sucedido, junto a personal de la Comisaría Tercera, la Unidad de Bomberos y un móvil sanitario. Además, el equipo de Accidentología Vial realizó pericias exhaustivas y test de alcoholemia a los conductores involucrados, los cuales dieron resultados negativos, descartando consumo de alcohol.

Por orden del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, los vehículos siniestrados fueron secuestrados preventivamente para continuar con las diligencias judiciales correspondientes y esclarecer las causas del accidente.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025 con el último aumento y bono

EL GRAVE ERROR QUE COMETEN LOS CONDUCTORES EN LOS SOBREPASOS RUTEROS

El sobrepaso debe realizarse rápidamente por la vía izquierda , para luego retomar el carril derecho sin interferir al vehículo sobrepasado.

, para luego retomar el carril derecho sin interferir al vehículo sobrepasado. Antes de realizar la maniobra, el conductor debe asegurarse de que la vía izquierda esté libre, con buena visibilidad y sin vehículos en maniobra de sobrepaso contraria . No se debe iniciar el sobrepaso en curvas, cimas, puentes, encrucijadas o zonas peligrosas.

. No se debe iniciar el sobrepaso en curvas, cimas, puentes, encrucijadas o zonas peligrosas. Es obligatorio advertir la intención de sobrepaso al vehículo que se va a pasar mediante destellos de luces (luces altas) o bocina en zonas rurales y usar la señal de giro izquierda hasta terminar la maniobra.

En caso de que no se pueda completar el sobrepaso porque viene un vehículo de frente, se debe intentar abortar la maniobra. Si no es posible, hay que mantener el carril lo más ajustado posible al vehículo adelantado y quien viene de frente debe bajar a la banquina para facilitar la maniobra.

El vehículo que está siendo adelantado debe colaborar desplazándose hacia la derecha del carril, sin salirse del mismo, para facilitar el paso seguro.

La señalización correcta al facilitar un sobrepaso es encender la luz de giro derecha para indicar que se puede adelantar; la luz de giro izquierda indica que no es seguro sobrepasar por la presencia de vehículo en sentido contrario.

Estas recomendaciones buscan minimizar riesgos y evitar accidentes graves durante las maniobras de adelantamiento en rutas de un solo carril por sentido, promoviendo una conducción responsable y segura.