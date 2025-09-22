Este pasado domingo 21 de septiembre, un violento robo conmocionó a los vecinos de Río Gallegos cuando dos ladrones asaltaron el "Autoservicio Libertad", ubicado en la intersección de Perú y Silvano Picard.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30 horas. La rápida intervención policial permitió la detención de los sospechosos y la asistencia inmediata a la víctima.

VIOLENTO ROBO EN RÍO GALLEGOS

Según informó la Comisaría Segunda, el hecho fue alertado a la central de despacho 911, que recibió el llamado en pleno desarrollo del atraco. Móviles policiales se hicieron presentes rápidamente en el comercio y constataron que personal del Comando Patrullas y del Cuartel Central de Bomberos ya habían logrado interceptar a dos individuos en las inmediaciones de Silvano Picard y Germán Vidal, sindicados como los autores del robo.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, los ladrones ingresaron al autoservicio y, mediante la agresión física a un empleado con un objeto metálico, lograron sustraer dinero en efectivo de la caja registradora, un teléfono celular y varias botellas de bebidas alcohólicas.

La víctima, con lesiones visibles en el rostro, fue trasladada al hospital local, donde recibió suturas y un diagnóstico de fisura nasal. Su estado permanece estable, pero evidencia la violencia del ataque.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1, los dos sospechosos fueron formalmente aprehendidos y se ordenaron medidas procesales, incluyendo requisas personales, extracción de muestras biológicas y la realización de diligencias por parte de la División Gabinete Criminalístico, que efectuó la inspección ocular en el lugar del hecho y tomó declaraciones testimoniales.

Los aprehendidos fueron notificados de su situación judicial y, tras cumplirse los plazos legales, pasarán a estar detenidos a la espera de la indagatoria correspondiente.

INTENTÓ ROBAR UNA MOTO Y TERMINÓ DETENIDO

Este pasado domingo por la madrugada, un joven de 18 años fue detenido en Río Gallegos tras ser sorprendido intentando robar una motocicleta en las inmediaciones de las calles Juan José Paso y Correa Falcón. La rápida intervención policial se produjo luego de que un vecino alertara sobre la situación.

Según informó la policía, un residente de la zona advirtió a un joven manipulando la motocicleta Corven Mirage 110 de color negro, que presentaba daños en el sistema de bloqueo del manubrio. El sospechoso, vestido de negro y con capucha, huyó del lugar en ese momento.

A partir de la denuncia, efectivos iniciaron un rastrillaje preventivo en la zona para localizar al sospechoso. Minutos después, a las 00:25 horas, la policía recibió un nuevo aviso desde calle Mosconi al 1500, donde una vecina reportó la presencia de un joven con características similares merodeando vehículos estacionados.

Al llegar al lugar, el personal policial logró identificar al joven sobre calle Mosconi al 400, procediendo a su aprehensión inmediata. El detenido fue trasladado a la dependencia correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR