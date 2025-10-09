El trabajo policial en materia de investigación y los procedimientos, como los allanamientos, son fundamentales para esclarecer delitos y garantizar la justicia.

En la ciudad de Río Gallegos, la coordinación entre distintas divisiones de la policía provincial demostró ser un factor clave para avanzar en la investigación de un robo ocurrido, atrapando a un sospechoso y secuestrando pruebas relevantes para la causa.

Cabe recordar que todo se inició tras la denuncia de un hombre que sufrió un robo el pasado 30 de septiembre, cuando se encontraba reparando un celular en una vivienda del barrio mencionado. Según relató la víctima, un ladrón lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo un Samsung A13.

A partir de esa denuncia, la División Investigaciones de Río Gallegos puso en marcha una serie de tareas para identificar y capturar al responsable. De esta manera, luego de recabar información clave y tras recibir una autorización judicial, procedieron a realizar dos allanamientos en dos viviendas del barrio Bicentenario.

Además, durante la inspección a uno de los sospechosos, las autoridades encontraron un teléfono celular y once paquetes con presunta droga. Por este motivo, se dio intervención al equipo de la División Narcocriminalidad, que confirmó que se trataba de más de 15 gramos de marihuana.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Séptima; sin embargo, horas después ordenaron su libertad bajo la condición de que permanezca en su domicilio y se ponga a disposición del tribunal en el momento que sea necesario.

Como resultado de estas acciones, se realizaron los trámites legales correspondientes bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos. Posteriormente, la justicia ordenó su libertad y que esté a disposición del tribunal cuando sea requerido.

La Policía de Santa Cruz, en conjunto con fuerzas de seguridad de Santa Fe, realizó el fin de semana pasado una serie de allanamientos simultáneos en distintas localidades que permitieron detener a varios sospechosos y secuestrar importantes elementos de prueba. La investigación apunta a una organización criminal con actividades vinculadas al narcotráfico entre ambas provincias.

En las localidades santafesinas de Santo Tomé y Sauce Viejo fueron arrestados dos presuntos líderes de la banda. Durante los procedimientos se incautaron cocaína, dinero en efectivo, joyas y documentación clave. Además, uno de los detenidos fue imputado por tenencia de drogas con fines de comercialización.

En Santa Cruz, los operativos se concentraron en Perito Moreno y Puerto San Julián. En la zona de chacras de Perito Moreno, la policía descubrió una base de acopio de drogas, dinero y armas. Allí secuestraron casi un kilo de marihuana, cocaína de alta pureza, balanzas de precisión, dólares, joyas valiosas y un revólver calibre 32. El principal morador quedó detenido, mientras que un menor de nacionalidad chilena fue puesto bajo resguardo de la Dirección de Niñez local.

En Puerto San Julián se incautaron dólares, pesos argentinos, celulares, joyas, dos televisores y una camioneta Ford Ranger. Tres personas oriundas de Buenos Aires fueron detenidas en carácter de incomunicadas. Además, intervino el área de Niñez y Adolescencia Municipal tras constatar la presencia de una beba de un año en situación de riesgo.

El operativo fue supervisado por el secretario de Estado de Seguridad de Santa Cruz, Bruno Gómez, y el comisario mayor Méndez, jefe del Departamento Zona Norte. Participaron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la división comisaría local, Operaciones Rurales de Perito Moreno y el Gabinete Criminalístico de Los Antiguos.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la cooperación entre provincias y la investigación conjunta que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso. Las pruebas reunidas vinculan a los detenidos con un asalto y posibles actividades de narcotráfico interprovincial. Los principales implicados serán trasladados a Santa Cruz para declarar ante la justicia.

La operación ya es considerada uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en la región en los últimos años.

EL ROBO

Un violento robo tuvo lugar la noche del viernes 26 de septiembre en la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. En el domicilio, ubicado en Pasaje Pari Aike al 1.800, entraron delincuentes encapuchados y armados con cuchillos, sorprendiendo a la familia que se encontraba en el interior.

Según se pudo establecer, los ladrones redujeron a las víctimas bajo amenazas y les exigieron dinero en efectivo. Tras revisar toda la casa, los asaltantes se llevaron dólares, relojes, joyas, celulares y una computadora portátil, para luego escapar rápidamente.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras, que ordenó una serie de medidas urgentes para esclarecer el hecho, detallaron fuentes policiales.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR