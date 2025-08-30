Dos hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda del barrio Mercer, encerraron en el baño a una joven de 23 años y se llevaron únicamente dinero en efectivo. Las autoridades investigan si los delincuentes contaban con información previa sobre la familia.

La inseguridad vuelve a sacudir a la comunidad de Centenario tras un violento robo que ha generado conmoción e indignación.

Según los primeros reportes, los atacantes ingresaron a la vivienda, redujeron a la joven y se llevaron sus bienes más preciados, dejando intactos otros objetos de valor como celulares o computadoras. La forma en que actuaron ha despertado un debate sobre la seguridad en la zona.

De acuerdo con información publicada por Centenario Digital y declaraciones del comisario Diego Díaz, de la Comisaría Quinta, a FM Red Social 97.9, los delincuentes parecían tener el robo planeado con antelación. Accedieron a la casa sin necesidad de forzar la puerta y se dirigieron directamente al dinero, evidenciando que conocían el lugar y las prioridades de la familia.

Invitó a pelear a la policía en un bar, fue detenido y terminó rompiendo las paredes de la comisaría

Preocupación entre los vecinos

El comisario Díaz remarcó que la manera en que se produjo el robo es inusual y que la policía analiza si podría estar vinculado con un hecho similar registrado el año pasado. A esto se suma que la familia aún no había presentado la denuncia, lo que añade un nivel de incertidumbre al caso.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer