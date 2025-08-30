Dos hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda del barrio Mercer, encerraron en el baño a una joven de 23 años y se llevaron únicamente dinero en efectivo. Las autoridades investigan si los delincuentes contaban con información previa sobre la familia.

La inseguridad vuelve a sacudir a la comunidad de Centenario tras un violento robo que ha generado conmoción e indignación.

Según los primeros reportes, los atacantes ingresaron a la vivienda, redujeron a la joven y se llevaron sus bienes más preciados, dejando intactos otros objetos de valor como celulares o computadoras. La forma en que actuaron ha despertado un debate sobre la seguridad en la zona.

De acuerdo con información publicada por Centenario Digital y declaraciones del comisario Diego Díaz, de la Comisaría Quinta, a FM Red Social 97.9, los delincuentes parecían tener el robo planeado con antelación. Accedieron a la casa sin necesidad de forzar la puerta y se dirigieron directamente al dinero, evidenciando que conocían el lugar y las prioridades de la familia.

Preocupación entre los vecinos

El comisario Díaz remarcó que la manera en que se produjo el robo es inusual y que la policía analiza si podría estar vinculado con un hecho similar registrado el año pasado. A esto se suma que la familia aún no había presentado la denuncia, lo que añade un nivel de incertidumbre al caso.