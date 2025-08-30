Violento robo en la Patagonia: entraron en una casa, ataron a una mujer y la encerraron en el baño
Dos delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda, la maniataron y la encerraron en el baño, llevándose únicamente dólares. La policía investiga si contaban con información previa sobre la familia.
Dos hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda del barrio Mercer, encerraron en el baño a una joven de 23 años y se llevaron únicamente dinero en efectivo. Las autoridades investigan si los delincuentes contaban con información previa sobre la familia.
La inseguridad vuelve a sacudir a la comunidad de Centenario tras un violento robo que ha generado conmoción e indignación.
Según los primeros reportes, los atacantes ingresaron a la vivienda, redujeron a la joven y se llevaron sus bienes más preciados, dejando intactos otros objetos de valor como celulares o computadoras. La forma en que actuaron ha despertado un debate sobre la seguridad en la zona.
De acuerdo con información publicada por Centenario Digital y declaraciones del comisario Diego Díaz, de la Comisaría Quinta, a FM Red Social 97.9, los delincuentes parecían tener el robo planeado con antelación. Accedieron a la casa sin necesidad de forzar la puerta y se dirigieron directamente al dinero, evidenciando que conocían el lugar y las prioridades de la familia.
Preocupación entre los vecinos
El comisario Díaz remarcó que la manera en que se produjo el robo es inusual y que la policía analiza si podría estar vinculado con un hecho similar registrado el año pasado. A esto se suma que la familia aún no había presentado la denuncia, lo que añade un nivel de incertidumbre al caso.