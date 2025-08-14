Un violento episodio ocurrió este jueves por la mañana en el barrio San Martín, donde cuatro hombres fueron detenidos tras ingresar armados con una escopeta y golpear a una de las víctimas para robar shampoo, aros y prendas de vestir.

El hecho se registró alrededor de las 11.05 en la calle Los Naranjos, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre la presencia de los sospechosos dentro de una casa. Personal de la Comisaría Séptima, junto a efectivos de la Seccional Sexta y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), acudió de inmediato al lugar.

Según informó la fuerza, los delincuentes aprovecharon el momento en que la propietaria salía del domicilio para sorprenderla e irrumpir en el interior. Una vez dentro, uno de ellos, de 33 años, portaba una escopeta tipo pistolón y amenazó a los ocupantes, golpeando a uno de ellos. Mientras tanto, los otros tres —de 50, 40 y un cuarto cuya edad no fue precisada— comenzaron a reunir distintos objetos para llevarse: shampoo, cajas con aros, cables, ropa y billeteras.

El rápido arribo de la Policía permitió interceptarlos antes de que escaparan. En el operativo se secuestró el arma de fuego con dos cartuchos calibre 16, además de otros dos cartuchos hallados dentro de la vivienda. También se incautó un auto Nissan March rojo que estaba estacionado frente a la casa y que habría sido utilizado para cometer el robo.

La Fiscalía dispuso el secuestro de todos los elementos y el traslado de los detenidos. La investigación continúa para determinar si los implicados tienen antecedentes y si estuvieron vinculados a otros hechos similares en la ciudad.