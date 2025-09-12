Según los primeros datos, los autores forzaron el ingreso al garaje y sustrajeron un Toyota Corolla y un Peugeot 308, ambos de color gris. Además, la vivienda fue completamente revuelta y se investiga si también se llevaron una suma importante de dinero y otros bienes.

Lo llamativo es que, de acuerdo con las primeras pericias, el sistema de alarmas y cámaras no estaba activado, lo que habría permitido que los delincuentes actuaran sin apuro. El hecho se habría producido entre la madrugada y el mediodía del jueves, aunque recién fue descubierto por un empleado de la familia alrededor de las 19, cuando ingresó para realizar tareas de mantenimiento.

Zona bajo alerta

El robo ocurrió a pocos metros del Gabinete de Criminalística y de la Oficina Judicial, y a una cuadra de la transitada calle Alem. La vivienda está ubicada en el barrio Los Álamos, donde residen empresarios y funcionarios judiciales. En los últimos meses, la zona se convirtió en escenario de varios hechos de inseguridad, lo que mantiene en alerta a los vecinos.

Tras la denuncia, en el lugar trabajó el fiscal Martín Pezzetta, acompañado por personal del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 32. La investigación se centra en la toma de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los ladrones.

Si bien algunos testigos afirman que el hecho habría ocurrido durante la mañana, todavía no se pudo determinar el horario exacto del robo.