Un violento robo tuvo lugar la noche del viernes 26 de septiembre en la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. En el domicilio, ubicado en Pasaje Pari Aike al 1.800, entraron delincuentes encapuchados y armados con cuchillos, sorprendiendo a la familia que se encontraba en el interior.

Según se pudo establecer, los ladrones redujeron a las víctimas bajo amenazas y les exigieron dinero en efectivo. Tras revisar toda la casa, los asaltantes se llevaron dólares, relojes, joyas, celulares y una computadora portátil, para luego escapar rápidamente.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras, que ordenó una serie de medidas urgentes para esclarecer el hecho, detallaron fuentes policiales.

ALLANAMIENTOS

En la madrugada del sábado 27, alrededor de las 04:30, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno, junto a la División Operaciones Rurales, realizó allanamientos en tres puntos: un local del barrio 35 Viviendas, una vivienda en avenida San Martín al 1100 y un vehículP Peugeot 2008.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares (uno con geolocalización vinculada al robo), ropa coincidente con las descripciones, un rifle calibre .22 con municiones, un DVR, joyas y documentación personal.

En paralelo, mientras patrullaban por avenida San Martín, agentes policiales observaron a dos sujetos escapando de un comercio. Tras una breve persecución, ambos fueron demorados en un terreno baldío luego de descartar bebidas y una visera.

Estos dos individuos, junto a un tercer sospechoso vinculado a los allanamientos, quedaron aprehendidos e incomunicados. Además, se incautaron calzados y prendas que coincidían con registros fílmicos del robo.

Por disposición judicial, todas las causas se unificaron y los detenidos serán trasladados a Las Heras para prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

