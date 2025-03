Una mujer de 88 años sufrió un violento robo la noche del martes en su casa de la localidad de La Plata: la maniataron, le robaron dinero y demás pertenencias. Logró pedir ayuda a su vecino a los gritos. Los cuatro delincuentes lograron escapar.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle 11 entre 36 y 37, cuando los ladrones forzaron una reja trasera para ingresar a la casa y lograron dar con la víctima, amenazándola con un arma y un destornillador, mientras otros dos ladrones revolvían cada rincón en busca de dinero y objetos de valor.

La jubilada logró relatar que uno de ellos le apuntó con un arma de fuego, mientras que otro le presionaba un destornillador en el cuello. Luego, la obligaron a acostarse en su cama, cubriéndole el rostro con una frazada y un almohadón.

Salió del boliche, vio a su novio hablando con otra mujer y le destrozó la camioneta a palazos

Los hombres se llevaron un celular, un juego de llaves y una suma de dinero que la víctima, en estado de shock, no pudo precisar.

La mujer mayor de edad logró pedir ayuda gritando por la ventana, lo que alertó a un vecino, quien llamó al 911. Cuando los agentes de la Policía Bonaerense llegaron, los delincuentes ya habían escapado, según pudo conocer NA.

“Me apuntaron con un arma y me taparon la cara con una frazada. Solo quería que se fueran y que no me lastimaran”, dijo la jubilada tras el robo a la policía.

La cruda confesión del adolescente detenido por la muerte de Kim Gómez: "No sabía que la nena..."

Y en este marco, recordó que los ladrones le exigían dinero de manera agresiva y que no tuvo más opción que quedarse inmóvil mientras revolvían toda su vivienda. "Fueron los peores minutos de mi vida. Escuchaba cómo rompían todo, sentía sus pasos y no podía hacer nada", afirmó.

La fiscal de turno ordenó el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.

Editada y redactada por un periodista de ADNSUR