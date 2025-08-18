Un grave episodio de violencia de género ocurrió el último sábado por la tarde en un barrio de General Roca, cuando un hombre arrastró por la calle a su expareja, le arrebató el celular y lo destrozó al arrojarlo contra el pavimento. Todo sucedió delante del hijo menor de la víctima y de un vecino que presenció la agresión y dio aviso inmediato a la Policía.

El llamado permitió la intervención de efectivos de la Comisaría 3°, quienes al llegar encontraron a la mujer visiblemente afectada y acompañada por su hijo. La víctima relató que el atacante había escapado corriendo. Ante esto, se desplegó un operativo de rastrillaje que finalizó con la detención del agresor a pocas cuadras del lugar.

Restricción de acercamiento incumplida

Las autoridades confirmaron que el hombre tenía una prohibición de acercamiento impuesta desde abril debido a antecedentes de hostigamiento en la relación. A pesar de ello, se acercó a la mujer y la agredió físicamente, incumpliendo la orden judicial.

Aunque la víctima, aún en estado de shock, prefirió no radicar la denuncia argumentando que se trataba de una discusión de pareja, la Policía avanzó de todos modos. El acusado fue demorado por desobediencia judicial, quedando a disposición de la Justicia.

El caso puso en relieve el rol clave de la comunidad. Un vecino fue quien alertó a la Policía y relató en detalle la agresión, lo que permitió detener al hombre antes de que pudiera escapar. La intervención oportuna del testigo resultó fundamental para garantizar que el hecho no quedara impune.

Otro hecho delictivo en Roca: robo en el aeropuerto

Además del episodio de violencia de género, la Policía intervino en un hecho de robo en la zona norte del aeropuerto de General Roca, registrado el último viernes por la tarde.

Personal de la Comisaría 47° de J. J. Gómez fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre la presencia de individuos que cortaban el alambrado perimetral del predio en un sector de alta tensión.

Al llegar, los uniformados interceptaron un Renault 9 gris que transportaba en el techo y el baúl rollos de tejido romboidal, coincidentes con el alambrado faltante en el lugar. En el vehículo se movilizaban dos hombres de 45 y 42 años, quienes además portaban un alicate presuntamente utilizado para cortar el cerco.

La Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de ambos por robo en grado de flagrancia, además de realizar peritajes, fotografías y registros fílmicos en la escena.