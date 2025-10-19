Violento intento de robo: una mujer atacó a una policía para evitar que detenga a dos ladrones
Dos hombres fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar a una vivienda del barrio Moure, en Comodoro Rivadavia. Tras un rápido rastrillaje, ambos fueron detenidos y una joven terminó aprehendida por atacar a una agente policial.
Un intento de robo terminó con tres personas detenidas este sábado al mediodía en el barrio Moure , en la zona sur de Comodoro Rivadavia, luego de un operativo llevado adelante por efectivos de la Comisaría Quinta.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:20 horas, cuando la policía recibió un llamado telefónico alertando que dos hombres estaban ingresando a un domicilio en la calle Código 966, en la zona de extensión del barrio Moure.
Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria de la casa, quien les informó que los sospechosos habían escapado a pie, brindando las características físicas y la vestimenta de ambos. Tras realizar un rastrillaje por el sector, la comitiva policial logró interceptar y aprehender a los dos sujetos, que coincidían con la descripción aportada por la damnificada.
En ese momento, una mujer se presentó en el lugar, y de forma repentina tomó del cabello a una agente femenina desde atrás. Ante esta agresión, la joven fue reducida y trasladada a la dependencia policial.
Según informaron fuentes de la fuerza, en la vivienda afectada se constataron daños en la puerta principal, la reja y las cerraduras, además de encontrarse elementos listos para ser sustraídos, lo que confirma la intención delictiva de los aprehendidos.
Los detenidos fueron identificados como A.T. (21 años), G.J.J. (25 años) y V.Y.C. (21 años), quienes quedaron a disposición de la Justicia por tentativa de robo y atentado a la autoridad.
La investigación continúa para determinar si los involucrados podrían estar relacionados con otros hechos similares en la zona sur de la ciudad.