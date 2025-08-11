Violento impacto en el Alto Valle: dos hombres fueron hospitalizados

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo alrededor de las 3 de la madrugada en la esquina de San Martín y Sarmiento, a pocos metros de la plaza San Martín, en pleno centro de Fernández Oro. Un Fiat Uno blanco subió a la vereda e impactó de lleno contra un árbol de gran tamaño, provocando serios daños en el vehículo y lesiones a sus ocupantes.

En el lugar, efectivos de la Comisaría 29na encontraron a dos hombres con excoriaciones en distintas partes del cuerpo, quienes fueron trasladados al hospital local. Aunque las heridas no serían de gravedad, la magnitud del golpe obligó a la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

El auto quedó destruído

Las fotografías publicadas por Oro en Noticias muestran el vehículo con la parte frontal completamente destruida tras el impacto. La violencia del choque dejó bloqueadas las puertas, lo que dificultó la salida de los accidentados.

Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y colaboró para liberar a los heridos del habitáculo. La labor conjunta con la Policía permitió asistir rápidamente a las víctimas y trasladarlas para su atención médica.

Un conductor de una Ford Ranger protagonizó un accidente en la mañana del domingo en la Ruta Provincial 23, a la altura del paraje Pehuen Có, en la zona de Lonco Luan, Villa Pehuenia. El hecho ocurrió a las 8:25, cuando el vehículo se deslizó por una banquina con pendiente y terminó varios metros por debajo de la calzada. A pesar del impacto, el hombre salió por sus propios medios y no sufrió lesiones, aunque la camioneta resultó con fuertes daños materiales.

Condiciones peligrosas en la ruta

La ruta se encontraba cubierta de nieve y con hielo, lo que generaba una superficie resbaladiza y de baja adherencia para los vehículos. Según confirmaron las autoridades, la camioneta no tenía cadenas colocadas, un requisito obligatorio para circular durante el invierno en tramos cordilleranos. Esa omisión habría sido determinante en el despiste, ya que los últimos días dejaron acumulación de nieve y sectores congelados en la zona.

Tras el aviso, Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil Municipal, la Comisaría 47 y el Centro de Salud de Villa Pehuenia acudieron al lugar. Allí verificaron que el rodado había perdido el control y descendido hacia la banquina. El vehículo fue recuperado con el trabajo del personal interviniente, mientras que el conductor fue evaluado en el lugar y se confirmó que no tenía heridas.

Recomendaciones para transitar en invierno

Ante este nuevo siniestro, los organismos de emergencia remarcaron la importancia de la conducción responsable en rutas de montaña. Recordaron que llevar cadenas y saber colocarlas correctamente es indispensable para prevenir accidentes en zonas con nieve o hielo. Además, recomendaron: