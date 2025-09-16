Violento homicidio la Patagonia: un joven murió mientras caminaba por la calle
Un joven fue asesinado este martes por la tarde mientras caminaba por el barrio La Falda, en Rincón de los Sauces. La policía realiza allanamientos y la causa continúa bajo investigación, sin que se hayan informado detenciones hasta el momento.
Un nuevo hecho de violencia conmocionó este martes a Rincón de los Sauces. Alrededor de las 16 horas, un joven perdió la vida mientras se encontraba en las inmediaciones de las calles Belgrano y Payén, en el barrio La Falda.
Fuentes oficiales indicaron que el incidente habría involucrado a dos o más personas, aunque aún no se precisaron los motivos que derivaron en la muerte de la víctima. Las autoridades trabajan para determinar la dinámica del hecho y la posible participación de terceros.
Intervención policial
Personal de la Policía de Rincón de los Sauces se encuentra en el lugar realizando investigaciones y relevamiento de pruebas. Además, se están llevando adelante allanamientos vinculados al caso, con el objetivo de recolectar elementos que puedan esclarecer el homicidio.
Hasta el momento, no se registraron detenciones y no se han divulgado los nombres de los involucrados. La causa permanece en desarrollo bajo supervisión de las autoridades judiciales locales, mientras los investigadores analizan testimonios de vecinos y posibles cámaras de seguridad en la zona.