Un nuevo hecho de violencia conmocionó este martes a Rincón de los Sauces. Alrededor de las 16 horas, un joven perdió la vida mientras se encontraba en las inmediaciones de las calles Belgrano y Payén, en el barrio La Falda.

Fuentes oficiales indicaron que el incidente habría involucrado a dos o más personas, aunque aún no se precisaron los motivos que derivaron en la muerte de la víctima. Las autoridades trabajan para determinar la dinámica del hecho y la posible participación de terceros.

Intervención policial

Personal de la Policía de Rincón de los Sauces se encuentra en el lugar realizando investigaciones y relevamiento de pruebas. Además, se están llevando adelante allanamientos vinculados al caso, con el objetivo de recolectar elementos que puedan esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, no se registraron detenciones y no se han divulgado los nombres de los involucrados. La causa permanece en desarrollo bajo supervisión de las autoridades judiciales locales, mientras los investigadores analizan testimonios de vecinos y posibles cámaras de seguridad en la zona.