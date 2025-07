Violento hecho en Chubut: pateó una puerta, golpeó una persiana, dañó un auto y terminó detenido

De ilusión a pesadilla Pagó su auto 0 km en 2022 y nunca se lo entregaron: la denuncia contra una concesionaria en Comodoro “Terminé de pagar el auto hace dos años y aún no lo tengo. Solo me ofrecen excusas, presiones y papeles que no firmé porque significaban renunciar a mis derechos”, dice Sergio, un vecino de Comodoro que, desde hace casi tres años, vive una odisea para obtener un vehículo que ya pagó.