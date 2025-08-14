Violento crimen en Cutral Co: un joven fue asesinado en un pasillo del barrio Belgrano

Un hecho de extrema violencia ocurrió esta mañana en el barrio Belgrano, ex 450 Viviendas, de Cutral Co, donde un joven de unos 28 años perdió la vida. El episodio se registró cerca de las 7:30, en un pasillo que da a la calle San Luis. El cuerpo fue hallado tendido en el suelo y rápidamente se desplegó un importante operativo policial.

En un primer momento, se creyó que el joven había recibido un disparo, pero con el avance de la investigación se determinó que fue apuñalado.

El fiscal jefe Gastón Liotard indicó que se abrió una causa por homicidio y que el hecho se produjo durante la madrugada. En el lugar trabaja la fiscal Mayra Febrer, acompañada por personal de la Policía de Investigaciones, Criminalística, efectivos de la comisaría 15 y del Comando Radioeléctrico.

Las primeras pericias se centran en reconstruir la secuencia del ataque y establecer el posible móvil. Vecinos de la zona manifestaron sorpresa por el violento episodio, ocurrido en un sector habitualmente tranquilo, aunque no se descarta que haya habido una discusión previa.

El área donde ocurrió el crimen permanece con acceso restringido, mientras los investigadores levantan rastros y analizan cámaras de seguridad cercanas. El caso mantiene en alerta a la comunidad de Cutral Co, que espera respuestas rápidas para esclarecer el asesinato.