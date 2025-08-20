Violento choque entre dos autos en el centro de Comodoro: un conductor terminó en el hospital regional

Durante la mañana de este miércoles, minutos antes de las 11, se registró un fuerte accidente de tránsito en la intersección de Avenida Rivadavia e Italia, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El siniestro estuvo protagonizado por un Volkswagen Gol y un Chevrolet Agile. Según la información obtenida por ADNSUR, el conductor del primer vehículo circulaba por Avenida Rivadavia cuando fue impactado por el otro automóvil, que transitaba por la calle Italia.

A raíz de la colisión, el propietario del Gol manifestó dolores en la zona del tórax, por lo que debió ser trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica. Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia

En el lugar trabajó personal de la Seccional Primera, agentes de Tránsito y Bomberos. Las pruebas de alcoholemia realizadas a los involucrados arrojaron resultados negativos, con 0,0 gramos de alcohol en sangre.

Por disposición judicial, ambos rodados fueron secuestrados de manera preventiva, mientras se aguarda la intervención del área de Policía Científica para continuar con las pericias correspondientes.

Triple choque en Comodoro: un auto en el que viajaba una nena de 10 años se llevó la peor parte

El pasado martes, cerca de las 13:30, se produjo un violento accidente que involucró a tres vehículos, lo que provocó demoras en la circulación.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

De acuerdo con el parte oficial, en el accidente estuvieron involucrados una Renault Duster, una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Cronos; este último ocupado, además, por una menor de 10 años. El auto, según las imágenes a las que accedió ADNSUR, fue el que se llevó la peor parte.

Tras el impacto, se convocó de inmediato a una ambulancia del Hospital Regional. El médico de guardia presente en la escena evaluó a todos los ocupantes y constató que no presentaban lesiones de gravedad.

En paralelo, personal de Tránsito municipal practicó test de alcoholemia a los tres conductores, que arrojaron resultados negativos en todos los casos. Pese a ello, y siguiendo el protocolo habitual, los vehículos fueron secuestrados de manera preventiva hasta confirmar la evolución de los ocupantes.

Cazaban ciervos en un coto clandestino que tenía armas, miras telescópicas y silenciadores

También se hizo presente personal de Criminalística, que realizó las pericias de rigor para determinar las causas del siniestro. El operativo incluyó el traslado de las unidades siniestradas mediante una grúa policial.

El fiscal de turno tomó intervención en el caso, mientras que desde la comisaría jurisdiccional se informó que el tránsito en la zona se normalizó luego de finalizadas las pericias.