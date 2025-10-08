Violento choque en la ruta 7: una camioneta petrolera impactó a un auto y terminó destrozada

La mañana del miércoles 8 de octubre comenzó con un nuevo siniestro vial sobre la ruta provincial N° 7, en el tramo que une Vista Alegre Sur con Centenario. El hecho ocurrió entre la rotonda de Vista Alegre Sur y la calle rural 11, donde una camioneta de la empresa Secco chocó por detrás a un auto Chevrolet Cruze.

En la camioneta viajaba un hombre de 59 años, mientras que en el vehículo particular se trasladaba una mujer de 43 años, domiciliada en Centenario.

El impacto fue tan fuerte que el Chevrolet Cruze perdió el control, se despistó y terminó su recorrido contra una alameda y una acequia a la vera del camino.

Intervención policial y asistencia médica

Tras el accidente, personal de la Comisaría 49 de Centenario y de Tránsito Villa Obrera se hicieron presentes en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

Si bien en un primer momento se creyó que el siniestro solo había dejado daños materiales, los efectivos confirmaron que la conductora del Cruze fue trasladada al Hospital Dr. Natalio Burd para recibir atención médica.

El test de alcoholemia realizado al chofer de la camioneta arrojó resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en sangre.