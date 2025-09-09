Una mujer fue trasladada al Hospital Regional luego de un violento choque registrado este martes por la tarde, cerca de las 18,, en el Camino Roque González, frente a la Comisaría Sexta.

La conductora quedó atrapada dentro de un Fiat Argo, uno de los autos involucrados en el siniestro. El otro vehículo fue un Toyota Corolla que sufrió graves daños.

En el lugar quedaron marcadas las frenadas de los autos, lo que indicaría que al menos uno de ellos circulaba a alta velocidad, con una calzada que se encontraba húmeda producto de la lluvia que se registró durante el día.

Según informaron fuentes policiales consultadas por ADNSUR, el conductor del Corolla circulaba por el Camino Roque González en dirección a la avenida Polonia, sentido norte-sur. Tras perder el control, se cruzó de carril y chocó contra la parte delantera del Fiat Argo.

"Los dos conductores fueron asistidos médicamente y t

En el lugar se realiza un importante operativo policial que mantiene interrumpido el tránsito.

Noticia en desarrollo