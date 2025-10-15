Este miércoles por la mañana se produjo un accidente sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de Comodoro Rivadavia, cuando una motocicleta colisionó con un vehículo Renault Clio.

El conductor de la motocicleta sufrió heridas leves y fue trasladado rápidamente al hospital regional para su atención médica.

Accidente en Avenida Yrigoyen: motocicleta y Renault Clio colisionaron
Foto: ADNSUR

Por su parte, el conductor del vehículo Clio circulaba sin la documentación correspondiente, según informaron las autoridades presentes a ADNSUR.

Foto: ADNSUR
El tránsito en la arteria se vio interrumpido momentáneamente mientras trabajaban efectivos policiales y personal de tránsito para resolver la situación y llevar adelante las diligencias correspondientes.

