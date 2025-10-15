ACCIDENTE
Violento choque en Comodoro: un motociclista terminó en el hospital regional tras un fuerte impacto
La colisión entre una moto y un auto generó la interrupción del tránsito en la avenida Hipólito Yrigoyen. El conductor del vehículo circulaba sin la documentación correspondiente.
Este miércoles por la mañana se produjo un accidente sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de Comodoro Rivadavia, cuando una motocicleta colisionó con un vehículo Renault Clio.
El conductor de la motocicleta sufrió heridas leves y fue trasladado rápidamente al hospital regional para su atención médica.
Por su parte, el conductor del vehículo Clio circulaba sin la documentación correspondiente, según informaron las autoridades presentes a ADNSUR.
Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas
El tránsito en la arteria se vio interrumpido momentáneamente mientras trabajaban efectivos policiales y personal de tránsito para resolver la situación y llevar adelante las diligencias correspondientes.
NOTA EN DESARROLLO
