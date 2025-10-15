Este miércoles por la mañana se produjo un accidente sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de Comodoro Rivadavia, cuando una motocicleta colisionó con un vehículo Renault Clio.

El conductor de la motocicleta sufrió heridas leves y fue trasladado rápidamente al hospital regional para su atención médica.

Por su parte, el conductor del vehículo Clio circulaba sin la documentación correspondiente, según informaron las autoridades presentes a ADNSUR.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

El tránsito en la arteria se vio interrumpido momentáneamente mientras trabajaban efectivos policiales y personal de tránsito para resolver la situación y llevar adelante las diligencias correspondientes.

NOTA EN DESARROLLO