El violento episodio ocurrido este lunes por la mañana en una unidad de la línea 27 generó preocupación entre los pasajeros y motivó una respuesta inmediata del Municipio de Neuquén. El hecho se produjo a las 7:07 de la mañana, en plena hora pico, cuando un hombre subió al colectivo y comenzó a amenazar a los presentes, entre ellos varios estudiantes que se dirigían a la escuela.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que apenas se tomó conocimiento del caso, se activaron los mecanismos de control del sistema COLE, que permite monitorear en tiempo real los recorridos y revisar las cámaras de las 180 unidades del transporte urbano.

“Nos pusimos a trabajar con todas las herramientas municipales que tenemos. Pedimos el registro de cámaras para identificar a esta persona y ponerla a disposición de la Policía”, señaló Espinosa.

El hecho fue denunciado por una madre, Natalia, quien contó que sus hijos viajaban en el colectivo y presenciaron las amenazas. Según relató, el hombre gritó que iba a “matar a todos” sin motivo aparente, generando pánico entre los pasajeros.

Espinosa confirmó que el Municipio se comunicó con las comisarías 18 y 21, con jurisdicción en la zona del hecho, para reforzar la prevención y acompañar la investigación. Además, las imágenes del sistema COLE fueron entregadas a la Policía y a la Justicia.

“Tenemos registro fílmico del momento y lo pusimos a disposición de las autoridades. También nos contactamos con la madre de los alumnos para transmitirle tranquilidad”, informó el funcionario.

El chofer evitó una tragedia

El subsecretario destacó el actuar sereno del chofer, identificado como Alejandro, quien logró que el agresor descendiera del colectivo sin que se produjeran daños ni lesiones. “El conductor actuó con calma y evitó un mal mayor. Nos contó que el hombre es conocido en la zona y que en otras ocasiones no se le había permitido subir por su estado”, explicó Espinosa.

El funcionario recordó que no es la primera vez que los choferes intervienen ante situaciones de riesgo, y valoró su compromiso con la seguridad de los pasajeros.

“Hace un tiempo un conductor llevó la unidad directamente a la comisaría cuando un pasajero acosó a una joven. Los choferes son una pieza clave del sistema y cuentan con todo nuestro respaldo”, agregó.

Posible vínculo con adicciones o problemas de salud

Aunque aún no se confirmó la identidad del agresor, Espinosa no descartó que se trate de una persona con problemas de adicción o salud mental. “Posiblemente sea un caso recurrente, pero no queremos apresurarnos. Lo importante es que se hizo prevención y se actuó rápido”, afirmó.

El funcionario pidió a los usuarios que denuncien situaciones similares a través de la línea 147 o la aplicación del sistema COLE, lo que permite una intervención inmediata del Municipio y la Policía.

Desde el área de Transporte remarcaron que todas las unidades del sistema urbano cuentan con cámaras y seguimiento satelital, herramientas que permiten responder con rapidez ante emergencias. “Queremos que los vecinos sepan que los colectivos están cuidados y monitoreados. Estas herramientas nos permiten acompañar a los pasajeros y reforzar la seguridad”, subrayó Espinosa.