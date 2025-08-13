El pasado viernes 8 de agosto, en plena tarde y en una zona muy transitada de la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, un joven de 33 años fue víctima de un ataque violento y quedó en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local.

Alrededor de las 13:30 horas, la víctima caminaba tranquilamente por la vereda de la calle 13 de Diciembre, justo frente a un local comercial. Según testimonios recogidos por el personal policial y vecinos del lugar, un grupo de personas se acercó y protagonizó un violento ataque sin mediar palabra.

De acuerdo a lo que detallaron fuentes policiales, la agresión incluyó un golpe contundente en la región de la nuca, justo donde la víctima tenía implantada una placa de titanio debido a una lesión previa causada por un disparo en un incidente ocurrido años atrás.

Este golpe no sólo fue sorpresivo, sino que, por la vulnerabilidad que implicaba aquella zona con la placa de titanio, el impacto tuvo consecuencias gravísimas. La víctima cayó producto del ataque y fue auxiliada por transeúntes que rápidamente llamaron a emergencias.

Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Su cuadro clínico es delicado y permanece con pronóstico reservado.

HALLAZGO DE UNA HERIDA DE ARMA BLANCA Y UN NUEVO DETENIDO EN LAS HERAS

Durante los exámenes médicos realizados, los profesionales detectaron una herida de arma blanca en la espalda de la víctima. Esta lesión llamó poderosamente la atención porque no presentaba sangrado activo ni la ropa presentaba cortes visibles, lo que abrió interrogantes sobre el momento real en que fue realizada dicha herida.

La fiscalía a cargo del caso analiza si esta herida fue consecuencia de la misma agresión o si se trataba de una lesión anterior que, por circunstancias aún no claras, no había sido detectada previamente. Este dato agregó un misterio más al caso y complica la reconstrucción exacta de los hechos.

Tras el ataque, la Policía de Santa Cruz inició una intensa investigación coordinada por la División de Investigaciones (D.D.I.) y con el apoyo del Ministerio de Seguridad provincial. Se realizaron varios allanamientos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos domicilios vinculados a los sospechosos y zonas donde se sospechaba que podían ocultar elementos relacionados con la agresión.

Durante estos procedimientos se secuestró una variada cantidad de evidencia, incluyendo armas presumiblemente utilizadas en el hecho, drogas, municiones, motocicletas robadas y objetos personales de valor como una notebook, una consola PlayStation 4 con sus controles e incluso una hormigonera. Además, se recogieron documentos de interés forense y vehicular que podrían ser claves para avanzar en la identificación de todos los involucrados.

Inicialmente, dos personas fueron detenidas relacionadas directamente con el caso. Posteriormente, la Justicia autorizó la detención de un tercer sospechoso, un hombre mayor de edad oriundo de la provincia de Salta, quien fue trasladado a una dependencia policial y permanece incomunicado por orden del juez interviniente, lo que indica la seriedad con que se está manejando la causa.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR