Violento ataque en la Patagonia: trabajadores de EDERSA fueron baleados por querer cortar la luz

Un hecho de violencia sin precedentes conmocionó a Cipolletti este miércoles por la mañana. Dos trabajadores que realizaban tareas para la empresa distribuidora de energía Edersa fueron atacados a balazos en el barrio Puente 83 Sur, mientras cumplían con la suspensión del servicio a usuarios que registraban falta de pago.

El ataque en pleno operativo

El episodio ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. en el sector ubicado entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65. Los operarios, pertenecientes a la firma contratista GVJ Multiservicios, se encontraban en un vehículo de trabajo realizando los cortes programados cuando recibieron disparos contra la camioneta en la que se trasladaban.

Uno de los impactos dio en la puerta derecha del rodado, lo que provocó la rotura del vidrio del acompañante. La violencia del ataque obligó a los trabajadores a detener su marcha en medio del barrio, sin poder identificar a los agresores.

Reformaron la casa que alquilaban, el dueño no se lo reconoció y se llevaron hasta el árbol que plantaron

Si bien ninguno de los empleados resultó herido, el ataque dejó daños materiales en el vehículo y un fuerte estado de conmoción en las víctimas.

La postura de la empresa

Desde Edersa repudiaron enérgicamente lo sucedido. “Se encontraban realizando trabajos de todos los días cuando el vidrio les explotó. Nunca había pasado algo semejante”, expresaron. La empresa reconoció que en algunas ocasiones los trabajadores deben enfrentar insultos o situaciones de tensión en la vía pública, pero destacaron que jamás habían atravesado un episodio con armas de fuego.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Tras el hecho, la compañía activó protocolos internos de seguridad y dio aviso inmediato a las autoridades judiciales y policiales.