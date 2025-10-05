Violento ataque en Comodoro: mataron a un joven en una estación de servicio en pleno centro

La madrugada de este domingo se vio marcada por un grave episodio de violencia en Comodoro Rivadavia, donde un ataque con arma de fuego dejó como saldo un joven fallecido y otro hombre herido. El hecho ocurrió cerca de la 1:45 en la zona céntrica de la ciudad, sobre avenida Yrigoyen, en inmediaciones de la intersección con calle Ducós y próximo a una estación de servicio.

De acuerdo a la información policial, personal de la Seccional Primera fue alertado de la presencia de personas heridas y acudió de inmediato al lugar. Al llegar, encontraron a dos hombres con lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. Ambos fueron asistidos en primera instancia por personal sanitario y trasladados de urgencia al hospital local.

Las víctimas, de 25 y 32 años, son oriundas de la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos presentaba una herida en la espalda, mientras que el otro había recibido un impacto en el rostro. Pese a los esfuerzos médicos, este último falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Tras el hecho, se activaron los protocolos de investigación correspondientes. Intervino personal de Criminalística, la División Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno, junto a equipos especializados de la policía, encabezó las primeras diligencias en la escena.

Entre las tareas realizadas se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de posibles testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido. También se dispuso que todos los recursos disponibles de la fuerza policial se orienten a esclarecer el caso y dar con el o los responsables del ataque.

Si bien por el momento no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias previas al hecho ni sobre la cantidad de personas involucradas en la agresión, la investigación avanza con el objetivo de reconstruir la secuencia y determinar las responsabilidades.

Las autoridades remarcaron que, a medida que la causa avance, se brindarán más precisiones siempre que no interfieran con el trabajo de los equipos de investigación. Se busca establecer con claridad cómo se desencadenó el violento episodio y cuál fue la motivación detrás de los disparos.

El hecho generó conmoción en la ciudad por haberse producido en una zona céntrica y de alta circulación, en un horario donde aún se registraba movimiento de personas en locales gastronómicos y estaciones de servicio cercanas. Este tipo de sucesos vuelve a encender el debate sobre la violencia urbana y la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención y seguridad en áreas estratégicas de Comodoro Rivadavia.

En paralelo, los investigadores analizan los registros fílmicos, las pericias balísticas y el testimonio de vecinos y transeúntes. Todo apunta a reunir la mayor cantidad de pruebas que permitan reconstruir lo sucedido con precisión y orientar la pesquisa hacia la identificación de los autores del ataque.

Mientras tanto, el hombre herido de 32 años continúa bajo atención médica en el hospital local, y su evolución será clave tanto para su recuperación como para aportar datos que ayuden a esclarecer el caso.

Las autoridades judiciales insisten en la importancia de la colaboración ciudadana, ya que cualquier información puede resultar determinante para avanzar en la investigación. La causa permanece en etapa inicial, y se espera que en los próximos días puedan surgir nuevos elementos que aporten mayor claridad.