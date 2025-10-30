Una mujer denunció haber sido agredida el martes por la noche en la vía pública. El ataque ocurrió en Caleta Olivia, y la víctima aseguró que conocía a las personas que la golpearon.

El episodio ocurrió cuando la muejr caminaba cerca de la intersección de Las Lilas y pasaje Cardón. En ese lugar, fue interceptada por una Ford Ecosport negra, de la cual descendieron dos mujeres a quienes reconoció.

De acuerdo con el relato, ambas comenzaron a golpearla sin mediar palabras, causándole lesiones visibles en el rostro. Posteriormente, un certificado médico oficial constató un hematoma en el ojo derecho.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1, mientras que la policía realiza las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las posibles responsabilidades.