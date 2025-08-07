Una violenta situación se dio la madrugada de este jueves, cerca de las 04:12, en el barrio Ameghino Nuevo, en kilómetro 3, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió sobre calle Olegario Andrade al 500, cuando desde el Centro de Monitoreo avisaron a la Comisaría de km 3 sobre dos personas que intentaban ingresar a una propiedad en esa zona.

Hasta el lugar, rápidamente se dirigió un patrullero. Al llegar, la dueña de casa, quien se encontraba afuera, relató que una mujer y un hombre llegaron hasta su domicilio para exigirle elementos y dinero. En estas circunstancias, rompieron el vidrio de la puerta de acceso a la casa.

En el lugar se encontraba la mujer, ya que el hombre se había retirado del lugar y por eso se procedió a detenerla. Quedó alojada en la comisaría por daños, a la espera de la audiencia de control de detención.

AGRESIÓN EN UNA PROPIEDAD DEL CENTRO DE COMODORO

Horas después, cerca de las 07:50, sobre calle Sarmiento al 400, en pleno centro de Comodoro Rivadavia, la policía de Chubut intervino también por un incidente en un domicilio.

Según pudo conocer ADNSUR, fue un testigo quien alertó a la guardia de la seccional primera sobre un hombre pateando la puerta de un departamento. Al llegar al lugar, se encontraron con un hombre de 22 años, quien es reconocido como la persona que estaba intentando ingresar a la propiedad.

El denunciante, de 34 años, dijo conocer a esta persona y no se identificaron daños en el lugar. Se procedió a la aprehensión del mismo y posterior traslado a dependencia, a la espera de la audiencia de control de detención.

📌 ¿Qué dice la ley?

El artículo 150 del Código Penal Argentino establece:

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que sin habitar una casa, departamento de casa, habitación o recinto cerrado, entrare en ellos contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga el derecho de excluirlo, y el que, habiendo entrado con permiso, permaneciere en ellos contra dicha voluntad.”

🔹 ¿Qué se considera violación de domicilio?

Ingresar a una vivienda sin permiso del propietario o residente.

Permanecer en el lugar cuando ya se pidió que se retire.

No es necesario que haya violencia: el solo hecho de ingresar sin autorización ya puede configurar el delito.

🔸 ¿Puede agravarse?

Sí. Por ejemplo:

Si se comete de noche.

Si se rompe una cerradura o se fuerza una entrada.

Si hay intención de cometer otro delito dentro, como robo.

En esos casos puede acumularse con otros delitos (como robo o daños) y las penas pueden ser más altas.