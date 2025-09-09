La Justicia de Río Negro imputó hoy a un hombre por un grave ataque armado ocurrido el domingo pasado en el barrio Malvinas de Villa Regina, que dejó a tres jóvenes heridos, uno de ellos en estado reservado. El juez de Garantías ordenó que el acusado cumpla prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.

Cómo ocurrió la balacera

Según la acusación de la fiscalía, el hecho se registró alrededor de las 21:30 en la plaza de calles Giachino y Guaraní, donde se encontraban las víctimas. Un vehículo blanco con vidrios polarizados llegó al lugar con tres ocupantes, quienes abrieron fuego tras insultarlas.

Uno de los jóvenes intentó huir, pero fue perseguido por uno de los atacantes, mientras los otros continuaban disparando contra los dos restantes. Las lesiones fueron de alta gravedad, aunque se evitó un desenlace fatal gracias a la rápida asistencia médica recibida en el hospital local.

La calificación legal establecida es tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido mediante el uso de armas de fuego, en calidad de coautor. También se le atribuye el delito de portación de arma de fuego de uso civil, en concurso real, de acuerdo con los artículos 42, 44, 45, 80, incisos 6 y 189 bis del Código Penal.

Pruebas reunidas en la investigación

Entre las pruebas presentadas figuran actas policiales de la Unidad 5°, entrevistas a efectivos, reportes preliminares de Criminalística, informes médicos, declaraciones de familiares de las víctimas, resultados de allanamientos y la intervención de la División Judicial e Investigaciones de la Policía de Río Negro.

Durante la audiencia, las defensas de los tres sospechosos se opusieron a la formulación de cargos. Finalmente, el juez resolvió imputar a uno de ellos y dictar prisión preventiva por cuatro meses.

Para los otros dos investigados, la fiscalía había solicitado medidas de restricción de acercamiento y presentaciones periódicas. El magistrado decidió imponer solo la prohibición de acercamiento a víctimas y testigos, dejando en libertad a ambos.