El pasado miércoles 22 de octubre por la tarde-noche se vivió un violento hecho en la ciudad de Trelew, Chubut, que generó preocupación. Según se supo, un hombre de 54 años viajaba en bicicleta por el barrio Amaya cuando fue atacado por la espalda.

La víctima fue apuñalada y sufrió una grave herida. En tanto, cayó al piso, donde vecinos alertaron de la situación a la policía y lo asistieron. El hombre fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en estado delicado.

Cabe recordar que estos hechos pueden terminar de forma trágica si no se toman medidas urgentes para controlar la situación. La violencia con cuchillos puede causar heridas graves e incluso la muerte, lo que intensifica la necesidad de acciones rápidas y efectivas por parte de las fuerzas de seguridad y los organismos locales. Con respecto al agresor, escapó rápidamente y es intensamente buscado por los efectivos. Además, se inició una investigación para esclarecer las causas del ataque.

“DAME EL TELÉFONO, TENGO UN FIERRO”: INTENTÓ ROBARLE A DOS AMIGAS, ELLAS LO REDUJERON Y TERMINÓ DETENIDO

El viernes 17 de octubre por la madrugada, un delincuente terminó detenido luego de intentar robar a dos amigas en Trelew.

El hecho ocurrió pasadas las 00:50 horas, cuando la Policía del Chubut recibió un llamado al Centro de Operaciones Policiales que alertaba sobre un intento de robo en la plazoleta Luis Gazzin, ubicada en las calles Lewis Jones y Fontana. Un ladrón había intentado asaltar a dos transeúntes utilizando un arma blanca y permanecía demorado en el lugar.

Según informó la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional Trelew, personal policial se hizo presente rápidamente y dialogó con la denunciante, quien relató que se encontraba junto a su amiga cuando un joven llegó en bicicleta, se apoyó en un asiento y se paró frente a ellas.

El agresor, identificado como C.J.L., de 18 años, tomó una actitud amenazante, se apoyó en la cintura y les exigió: “Dame el teléfono, que tengo un fierro”.

Ante la amenaza, una de las víctimas reaccionó con rapidez, tomó al agresor por el cuello, lo derribó y logró reducirlo con ayuda de su amiga, que llamó a la policía. Al realizarle un registro preventivo, los efectivos encontraron un cuchillo oculto en la espalda del detenido.

La policía intervino con personal de Criminalística, que secuestró el arma blanca y la bicicleta con la que se desplazaba el joven. El detenido quedó a disposición de la justicia local para continuar con el procedimiento correspondiente.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR