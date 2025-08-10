Violento asalto en un almacén patagónico: ladrón usó gas pimienta para robar miles de dólares

La tranquilidad matutina en el centro de Junín de los Andes se vio interrumpida violentamente este sábado cuando un robo dejó en alerta a vecinos y comerciantes de la calle Belgrano.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 en el kiosco y almacén Franklin, donde un hombre desconocido ingresó y sorprendió a la empleada del local con un ataque de gas pimienta directo a los ojos.

Aprovechando que la mujer quedó desorientada por el gas, el ladrón se dirigió a la parte posterior del comercio y sustrajo una suma estimada entre 8.000 y 10.000 dólares en efectivo.

La víctima pudo pedir ayuda rápidamente y alertar al Personal del Comando Radioeléctrico, que llegó de inmediato al lugar.

Testigos señalaron que el delincuente escapó a pie por calle Belgrano hacia la avenida San Martín, perdiéndose entre el movimiento de la mañana.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La Policía trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y en la toma de declaraciones para identificar y detener al responsable.

Este incidente se suma a un reciente episodio de violencia ocurrido la semana pasada, cuando una batalla campal a la salida de un boliche conmocionó a la comunidad local.

La investigación continúa abierta, con la prioridad puesta en recuperar el dinero sustraído y garantizar la seguridad en la zona, informó La Mañana de Neuquén.