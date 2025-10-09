Un violento robo sorprendió y generó pánico en una estación de servicio de Río Gallegos durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre encapuchado asaltó al empleado del lugar y se llevó una importante suma de dinero en efectivo.

A pesar de la gravedad del hecho, la víctima decidió no formalizar la denuncia judicial, aunque la policía continúa con la investigación para identificar al autor y esclarecer los detalles.

Entró encapuchado y robó una estación de servicios en Río Gallegos

El hecho ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada, el Centro de Despacho y Monitoreo recibió la alerta de un hecho ilícito en una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles Perito Moreno y Mariano Moreno, en el centro de Río Gallegos. Inmediatamente, personal policial se dirigió al lugar para brindar asistencia y recoger información.

Dueño de un supermercado chino sacó un arma y le apuntó a un cliente que intentó robar un dulce de leche

Según el relato del empleado, quien se encontraba en la oficina de atención al público, un hombre con capucha y vistiendo una campera azul ingresó al sector y, de manera intimidante, le exigió que entregara su billetera y su teléfono celular.

La víctima accedió debido a la amenaza, entregando una billetera perteneciente a la empresa que contenía entre 60.000 y 70.000 pesos en efectivo, mientras que el teléfono fue dejado por el ladrón en el exterior de la estación, cerca del lugar del hecho, como confirmó el propio trabajador al hallar el dispositivo en el suelo.

Un famoso empresario del Chubut sufrió un violento robo y ofreció una recompensa inmediata

Ante el hecho, los efectivos policiales montaron un amplio rastrillaje por las inmediaciones para intentar localizar al autor del robo, pero no lograron dar con su paradero.

Posteriormente, se llevaron a cabo las diligencias de rigor, con el relevamiento del lugar y la toma de declaración al empleado, quien fue citado formalmente a prestar testimonio en sede judicial. Sin embargo, tanto la víctima como el responsable de la estación de servicio informaron que no tenían intención de formalizar la denuncia judicial, circunstancia que fue respetada por las autoridades.

Una mamá entregó a su hijo a la policía tras descubrir que robó una despensa con sus amigos

A pesar de la ausencia de denuncia formal, la policía dejó constancia de todo el procedimiento preventivo realizado y brindó las recomendaciones correspondientes para proteger la seguridad del personal y evitar futuros incidentes similares. El caso ya se encuentra en manos de la División de Investigaciones de Río Gallegos, que continúa recabando pruebas y datos para identificar al autor del robo y esclarecer las circunstancias.

Con información de Diario Nuevo, editada y redactada por un periodista de ADNSUR