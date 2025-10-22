El domingo por la tarde, Zulma, una vecina de Neuquén, sufrió un violento asalto en uno de los sectores más transitados del Paseo de la Costa, entre Iroquí y el puente de la 132. La mujer había decidido detenerse en un banco para descansar cuando fue abordada por tres delincuentes —dos hombres y una mujer—, que la golpearon y le robaron el monedero. “Me miraron y se rieron, pero no le di tanta importancia. Igual tuve una intuición porque me pareció raro”, relató Zulma en diálogo con Radio 7.

Minutos después, mientras enviaba un mensaje de voz, uno de los atacantes la golpeó en la nuca desde atrás. Aunque el golpe no fue muy fuerte, la desorientó, momento que aprovecharon los ladrones para intentar sacarle el teléfono y su monedero.

“Sentí un golpe y después se abalanzaron sobre mí”

La mujer contó que el asaltante principal intentó arrancarle el celular, pero se enredó con su cabello y el aparato cayó al suelo. “Sentí un golpe en la nuca, después se me tiró encima para sacarme el teléfono. No pudo llevárselo porque se enredó con mi pelo y se le cayó”, explicó.

En pocos segundos, los delincuentes se apoderaron del monedero, que contenía dinero destinado a pagos personales, y escaparon caminando por el sector, sin que nadie interviniera.

Denuncia e investigación

Zulma confirmó que realizó la denuncia policial y aportó una descripción detallada de los atacantes. “Yo di toda la identificación”, aseguró, confiando en que la policía pueda avanzar rápidamente con la investigación.

Hasta el momento, no trascendió si existen cámaras de seguridad municipales o privadas en el tramo donde ocurrió el hecho, aunque vecinos del sector ya habían advertido sobre otros episodios de inseguridad en los senderos cercanos al río.