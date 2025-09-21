Durante la madrugada del sábado, un violento episodio delictivo alteró la tranquilidad del barrio Costa Norte en Cipolletti. Una familia fue atacada en su vivienda por un grupo de personas armadas que los redujo y les robó varias pertenencias. La rápida intervención policial permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y detener a una mujer presuntamente vinculada al hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, la Comisaría Cuarta recibió una alerta alrededor de las 7:40 sobre un robo en una casa ubicada sobre la calle Los Horneros. Un hombre de 32 años, residente del lugar, contó que cerca de las 5:30 fue sorprendido por dos sujetos armados que ingresaron a la propiedad.

Los agresores, que habrían actuado con la complicidad de otras dos personas —un hombre y una mujer—, maniataron a la víctima y a otros tres integrantes de la familia.

Luego del atraco, los delincuentes escaparon a bordo de un taxi cargado con objetos robados. No obstante, el conductor del vehículo, al notar comportamientos extraños en los pasajeros y observar lo que transportaban, decidió dar aviso a la policía. El taxista incluso regresó a la vivienda con parte de los elementos sustraídos, justo cuando arribaban los efectivos al lugar.

La participación del chofer y el uso de tecnología fueron fundamentales para avanzar con la causa. A través del rastreo de un celular robado, los agentes lograron ubicar a una mujer en inmediaciones de las calles Yrigoyen y Sáenz Peña. Al ser interceptada, fue identificada y quedó detenida. En su poder hallaron el teléfono de una de las víctimas.

La sospechosa fue trasladada a una unidad policial y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, personal de Criminalística continúa trabajando en la escena del crimen para reunir evidencia que permita dar con los otros tres involucrados en este violento asalto. La policía mantiene activo el operativo para dar con su paradero.

Con información de Diario Río Negro