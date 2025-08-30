Violento asalto en Caleta Olivia: le fracturaron dos costillas a una mujer y la trasladaron de urgencia al Hospital Regional

Caleta Olivia fue escenario de un hecho delictivo que generó la preocupación de los vecinos en el barrio San Martín donde una mujer resultó gravemente herida y debió ser trasladada al Hospital Regional de Comodoro.

Durante la madrugada del sábado, residentes de la zona escucharon ruidos y gritos provenientes de una vivienda de la calle José Hernández al 1700.

Según informaron fuentes policiales, cuatro personas ingresaron a la propiedad y, de acuerdo a las primeras averiguaciones, indican que los delincuentes habrían aprovechado el techo para acceder al interior de la casa, evitando las puertas principales y ganando ventaja sobre los ocupantes.

Una vez dentro, los delincuentes amenazaron y redujeron a un grupo de jóvenes que se encontraba a cargo de la custodia de la vivienda. Se trataba de personas que vigilaban durante la noche por motivos de seguridad. Según lo publicado por La Opinión Austral, una de las jóvenes sufrió fracturas severas y fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro.

Tras el ataque, los delincuentes se escaparon rápidamente y no se registraron detenciones. Personal de la Seccional Segunda de Policía de Santa Cruz inició un operativo de búsqueda en la zona, con el objetivo de dar con los responsables.