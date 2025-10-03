Un violento robo ocurrió en la madrugada de este jueves en la localidad de Guaymallén, Mendoza. Una mujer fue abordada cuando estaba por entrar a su casa por dos delincuentes armados. La obligaron a ingresar al domicilio y la ataron junto a sus hijos. Los ladrones escaparon con una millonaria suma de dinero y una camioneta perteneciente a la empresa para la que trabajaba la víctima.

El hecho tuvo lugar cerca de las 3.30 de la madrugada, en una casa ubicada sobre calle Libertad.

Según relató la mujer a la policía, fue interceptada por dos hombres armados, que, bajo amenazas, la forzaron a ingresar a su casa. Una vez dentro, redujeron a toda la familia y los maniataron para poder recorrer el lugar con libertad.

Después de revolver cada ambiente, los delincuentes encontraron una mochila con $84.000.000 en efectivo y US$ 5.000, que pertenecían a la empresa para la cual trabaja la víctima. Y finalmente escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, también de la compañía.

Dada esta situación, ya se descarta que se haya tratado de un robo al voleo, y es que los delincuentes habrían conocido de antemano la presencia del dinero en la casa.

Ni bien logró liberarse, la mujer llamó al 911 para pedir ayuda. De inmediato se desplegó un amplio operativo cerrojo en la zona.

Horas más tarde, durante un patrullaje, efectivos hallaron la camioneta abandonada en la intersección de Pedro B. Palacios y Fournier, a pocas cuadras del lugar del robo. La Policía Científica realizó peritajes en el vehículo con la colaboración de perros rastreadores de la División Canes, en busca de huellas y otros indicios que permitan identificar a los ladrones.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Departamental, y participan en la investigación agentes de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y Tecnología Aplicada.

Los delincuentes siguen prófugos, y los investigadores analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona para obtener pistas sobre su identidad y movimientos antes y después del asalto.