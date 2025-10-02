Violento asalto a mano armada a peluqueros solidarios en Comodoro: piden ayuda para recuperar sus herramientas

Un violento robo ocurrió en Comodoro Rivadavia y afectó directamente a un grupo de peluqueros que se caracterizan por su labor solidaria. Integrantes de “GB Peluquerías” fueron asaltados por delincuentes armados que ingresaron al local y se llevaron todas sus herramientas de trabajo, celulares y dinero en efectivo.

El hecho se registró en la tarde de este miércoles, alrededor de las 19, en el local ubicado sobre avenida Rivadavia al 3385. Según relataron los propios trabajadores, los ladrones entraron con armas de fuego, redujeron a quienes estaban en el lugar y los amenazaron para que no opusieran resistencia.

“Hoy nos entraron a robar a las siete de la tarde. Les robaron a los chicos que estaban ahí trabajando, les sacaron todo: máquinas, plata, mochilas. Todo”, relató Gonzalo Barrionuevo, dueño del local, en diálogo con ADNSUR.

El hecho fue aún más doloroso porque, el domingo anterior, el grupo había organizado una jornada de cortes de pelo gratuitos destinada a familias afectadas por la crisis económica. La actividad solidaria se repite desde hace tiempo y es parte del compromiso que los jóvenes peluqueros tienen con la comunidad.

Los delincuentes no solo se llevaron las herramientas de trabajo que cada peluquero utiliza diariamente, sino también el dinero que uno de ellos venía guardando con esfuerzo. “A Santiago (uno de los empleados) le robaron todo lo que tenía. Él venía juntando plata y la andaba trayendo en su mochila. Le sacaron toda la recaudación, además de dos celulares: el personal y un iPhone que usaba para sacar fotos”, detalló Barrionuevo.

El asalto dejó a las víctimas en una situación de gran vulnerabilidad, ya que dependen de esas herramientas para poder seguir trabajando. “No sé cómo se puede seguir ahora con esto. El muchacho trabaja todos los días con sus máquinas y hoy no tiene nada”, lamentó.

Tras el robo, los peluqueros pidieron ayuda a la comunidad para intentar recuperar parte de los elementos que les fueron sustraídos. “Hoy estamos pidiendo una mano porque se llevaron todo. Nos dejaron sin herramientas y sin nada para seguir adelante”, expresó Barrionuevo.

La denuncia fue radicada en la seccional correspondiente, mientras la policía avanza en la investigación para intentar dar con los responsables. Sin embargo, los trabajadores sostienen que el daño ya está hecho, ya que no cuentan con los elementos indispensables para continuar con su labor.