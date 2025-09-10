Este miércoles por la mañana, alrededor de las 8:15, se produjo un impacto entre una moto y una camioneta en la intersección de las calles Lago Viedma y Los Horneros, en la capital provincial. La motociclista, de 27 años, sufrió lesiones en piernas y cadera y fue trasladada al hospital Horacio Heller para recibir atención médica especializada.

Detalles del siniestro

Según informó el comisario Pablo Encina, la camioneta Ford Ranger era conducida por un hombre de 51 años, quien contaba con la documentación en regla y arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia. La moto, una Honda 110, circulaba por la calle Viedma en sentido este cuando se produjo el choque con la camioneta que transitaba por Los Horneros hacia el norte.

Estado de la víctima y medidas de seguridad

El personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió rápidamente al lugar y trasladó a la joven al hospital para su atención. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que, pese a los golpes, se encuentra fuera de peligro.

Violento robo en la Patagonia: entraron en una casa, ataron a una mujer y la encerraron en el baño

Asimismo, se secuestró la motocicleta con fines de resguardo hasta que la conductora reciba el alta médica.