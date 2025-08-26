Un violento accidente tuvo lugar este martes sobre la ruta 12, a unos 10 kilómetros de Pico Truncado, en la ruta que conecta con Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, dejando a una de las ocupantes herida.

Según trascendió, los damnificados viajaban en una Toyota Hilux y, por motivos aún no establecidos, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó volcando hacia un costado de la ruta.

Una de las personas que viajaba a bordo, una mujer, sufrió cortes en la cabeza y fue asistida en el lugar mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia para su traslado y atención médica.

En el lugar intervinieron, además del personal policial, bomberos voluntarios y el personal médico que asistió a los ocupantes del vehículo.

Las autoridades aún no confirmaron la identidad ni el origen de los involucrados, por lo que se trabaja en la recopilación de datos para informar a las familias, según publica El Nuevo Día.

CANTIDAD DE ACCIDENTES DIARIOS EN ARGENTINA

En Argentina, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Observatorio Vial, se estima que ocurren en promedio:

Entre 3.500 y 4.000 siniestros viales por día en todo el país (la mayoría de carácter leve, como choques urbanos sin heridos graves).

De esos, alrededor de 15 a 20 diarios terminan con víctimas fatales, lo que se traduce en unas 6.000 a 7.000 muertes por año en rutas y calles argentinas.

Además, los siniestros viales dejan cerca de 100.000 heridos anuales, muchos de ellos con lesiones graves o permanentes.

👉 El problema vial sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural en Argentina, sobre todo entre jóvenes de 15 a 35 años.

