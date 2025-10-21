Este martes 21 de octubre por la tarde, ocurrió un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N°3, en la zona de Kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia.

Según pudo saber ADNSUR, chocaron un auto con una moto. Ambos vehículos, un Fiat MOBI y una motocicleta Yamaha, circulaban en el sentido norte-sur. En tanto, se presume que uno de los vehículos habría pasado un semáforo en rojo, no obstante continúa una investigación para determinar las causas del siniestro.

Según se supo el conductor de la moto sufrió lesiones leves pero fue trasladado al hospital local para su atención preventiva.

“Estamos interviniendo en un accidente vehicular entre un rodado y una motocicleta, el cual circulaban desde zona norte aparentemente a zona sur, en el cual el conductor o el que se encontraba a bordo de la moto resultó con aparentes lesiones. Acudió el personal de una ambulancia, pusieron a examinar a la persona, por lo que dicen los médicos que acudieron tendría lesiones leves pero lo llevan igualmente para verificar que no tenga ningún otro tipo de lesión”, explicó Ricardo Esposito, jefe de la Comisaría Mosconi,.

Además, agregó: “Criminalística se encuentran tomando realizando una intervención para hacer después toda la planimetría y preventivamente se va a secuestrar los 2 rodados para poder establecer el estado de salud de esas personas”.

Sobre las causas, dijo: “Los dos vehículos circulaban de zona norte a sur aparentemente y posiblemente puede ser que alguno de ellos haya cruzado un semáforo en rojo, pero están ahí frente al Huergo”.

Respecto a la situación del tránsito en la zona, Esposito señaló: “El tránsito se obstruye porque es tanta la circulación de vehículos que, ni por más que contemos con la colaboración de tránsito y de la policía, se hace bastante complicado, más que nada por el tránsito pesado, los que vienen desde el centro y por ahí viceversa, se genera un tapón que demora o dificulta la circulación. Se busca una alternativa, por ahí los que vienen de zona norte, por Fray Luis Beltrán, y a los otros los desviamos con dirección para El Parque de la Ciudad, por ahí como buscando los caminos alternativos. Se dificulta con el tránsito pesado, es difícil que el desvío y que puedan manipular el rodado”.