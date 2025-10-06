En horas de la mañana de este lunes, tres jóvenes que se desplazaban en un Peugeot 306 por el camino a La Hoya protagonizaron un accidente de gran impacto contra un pino en el sector conocido como “Tres Arroyos”.

Por motivos que están bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó fuera de la calzada y con graves daños materiales.

VIOLENTO ACCIDENTE EN CHUBUT DEJÓ A TRES JÓVENES GRAVES

El choque se produjo alrededor de las 8:30 horas, cuando el vehículo circulaba en dirección al centro de esquí a una velocidad que se estima era alta. Ante la pérdida del control, el automóvil salió hacia la banquina y colisionó contra un árbol, quedando sobre la senda contraria. La violencia del impacto fue tal que el motor se desprendió a unos diez metros del coche, que quedó con daños de consideración, detalló Diario Jornada.

Personal de la Comisaría Segunda, bomberos y del hospital zonal se hicieron presentes rápidamente en el lugar del siniestro. Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a un joven de 17 años que había quedado atrapado en el interior del vehículo. Los tres ocupantes, con heridas visibles y en estado de shock, fueron trasladados con urgencia para recibir atención médica.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si alguno de los jóvenes conducía bajo efectos del alcohol, dato que será determinado tras la realización de los exámenes correspondientes en el hospital. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente y el estado sanitario de los involucrados.

Un violento siniestro vial ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, a la altura del callejón Chucao, terminó con la vida de una mujer y dejó al menos cinco personas más involucradas, entre ellas una menor de edad. La Policía de Chubut actuó en el lugar para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la colisión se produjo entre un automóvil Nissan Sentra y un Fiat Uno. Personal de la ambulancia del Hospital Rural de Lago Puelo acudió al sitio, donde constató el fallecimiento de la conductora del Fiat Uno.

Desde el mismo vehículo, fue trasladada con urgencia una niña de 6 años que viajaba como acompañante. Su estado de salud se desconoce al momento de este reporte.

En cuanto al Nissan Sentra, sus cuatro ocupantes también resultaron lesionados. El personal de ambulancias procedió al traslado de dos mujeres mayores de edad que aún no fueron identificadas formalmente ya que se encuentran siendo examinadas por el facultativo médico. Los otros dos ocupantes, dos hombres con domicilio en El Bolsón, fueron identificados en el lugar.