Este viernes por la mañana, un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Comodoro Rivadavia movilizó rápidamente a los cuerpos de emergencia y autoridades locales.

El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Mariano Moreno e involucró un vehículo y dos peatones que resultaron con lesiones leves, siendo trasladados al Hospital Regional para su atención médica.

Según la información obtenida por ADNSUR, el vehículo involucrado es un Ford Fiesta, cuyo conductor circulaba por Avenida Hipólito Yrigoyen cuando embistió a dos personas que caminaban por la misma arteria. Los peatones quedaron tendidos sobre la vía pública. Afortunadamente, ambos se encontraban conscientes a pesar de presentar escoriaciones visibles en el rostro.

De forma inmediata se solicitó la presencia de una ambulancia que llegó al lugar para realizar una evaluación preliminar y posteriormente trasladar a las víctimas al centro asistencial de referencia, el Hospital Regional. El traslado se realizó como medida preventiva para descartar cualquier lesión interna o complicación posterior al impacto.

El personal policial entrevistó a los peatones lesionados, quienes relataron que transitaban a pie cuando fueron embestidos por el automóvil. Paralelamente, intervino el área de Tránsito municipal, que realizó un test de alcoholemia a la conductora del vehículo implicado. El resultado arrojó 0,00 gramos por litro, descartando consumo de alcohol al momento del siniestro.

Por otra parte, personal de la División Científica llevó a cabo las diligencias correspondientes para recabar pruebas y determinar con mayor certeza la dinámica del accidente.

En la madrugada de este viernes 5 de septiembre, alrededor de la 1:45, se produjo un choque entre dos autos en la intersección de las calles Yrigoyen y Ramos Mejía, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como resultado del impacto, una persona manifestó dolores en una de sus manos y fue trasladada al hospital de manera preventiva por personal médico.

Según se supo, el accidente involucró a dos vehículos: un Ford Focus conducido por un joven de 19 años, que iba acompañado por una mujer de 20; y un Volkswagen Gol Trend, manejado por una mujer de 25 años, quien llevaba como acompañante a un hombre de 23.

Al llegar al lugar, personal policial constató que ambos conductores se encontraban ilesos, mientras que el acompañante del segundo vehículo manifestó dolor en su mano izquierda. De esta forma, fue asistido por personal médico, que descartó lesiones graves.