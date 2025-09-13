Un joven conductor protagonizó un violento accidente en las primeras horas de la mañana de este sábado en la localidad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, cuando chocó contra un auto estacionado y luego contra un poste de luz. Fue trasladado inconsciente de urgencia al hospital.

Según publica LCR, el incidente vial tuvo lugar poco antes de las 8 de la mañana sobre la avenida Libertad, entre las calles Castelli y Juan José Paso del barrio Belgrano.

El único ocupante viajaba a bordo de un Ford Focus cuando, por circunstancias aún no establecidas, impactó violentamente contra un poste y posteriormente contra un vehículo estacionado en la zona.

En el lugar intervino personal de Bomberos Voluntarios y de la Comisaría 5ta para rescatar del interior del rodado a la única víctima del accidente.

Incluso, fue tan violento el impacto que el auto estacionado con el freno de mano puesto se desplazó unos 40 metros hacia adelante y también chocó con un árbol de la vereda.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder LCR Diario Digital, la víctima, tras ser retirada del interior del habitáculo, fue trasladada hasta el hospital de Villa Regina para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del joven conductor, que pudo ser identificado en el lugar.