Un hecho de violencia generó alarma en el Hospital Zonal de Trelew durante el fin de semana y terminó con la imputación de un hombre de 28 años, identificado como B.L.C., acusado de daños y amenazas. El incidente ocurrió poco después de las 16 del sábado, en la guardia de emergencias, cuando el joven ingresó exigiendo atención médica inmediata y generó un escenario de temor entre los trabajadores de la salud.

De acuerdo con la información publicada por Jornada, el hombre —que sería paciente psiquiátrico— se presentó en el sector de guardia solicitando ser atendido de manera urgente, pero sin esperar su turno ni retirar el bono correspondiente. Ante la negativa del personal, comenzó a patear la puerta de ingreso, ocasionando daños visibles en el acceso principal.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

La situación escaló cuando el agresor ingresó portando un cuchillo de cocina, con el que amenazó a médicos y enfermeros que se encontraban en el lugar. Aunque no llegó a agredir físicamente a nadie, una enfermera que estaba detrás de la puerta vivió momentos de gran tensión y quedó atemorizada por la violencia del episodio.

Tras la denuncia realizada por José Olivera, en representación del personal hospitalario, se solicitó mayor presencia policial en la zona de guardia. Según se indicó, actualmente el servicio de seguridad privada del nosocomio se ubica en la entrada principal, sobre la calle 28 de Julio, lo que deja más vulnerable al sector de emergencias.

Minutos más tarde llegaron efectivos policiales, quienes constataron los daños en la puerta de acceso y secuestraron el arma blanca que llevaba el acusado. El procedimiento permitió calmar la situación y evitar consecuencias más graves.

Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte

A pesar de que el hombre fue diagnosticado como paciente psiquiátrico, no se dispuso su internación debido a la falta de camas disponibles en el hospital. De todos modos, quedó imputado por los delitos de amenazas y daños, aunque recuperó la libertad tras la intervención judicial.

El episodio encendió nuevamente las alarmas en torno a la seguridad en hospitales públicos y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en áreas críticas como las guardias, donde los trabajadores se enfrentan cotidianamente a situaciones de tensión que, como en este caso, pueden poner en riesgo su integridad.