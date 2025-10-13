Un conflicto territorial que llevaba años latente en una zona rural de Plottier derivó en un violento ataque a una familia. Tras reconocer su responsabilidad, José Adrián Garrido fue condenado a seis años de cárcel efectiva, mientras que Roberto Ceferino Garrido e Ignacio Juan de Dios Garrido recibieron tres años de prisión condicional.

La sentencia fue dictada durante una audiencia celebrada a fines de la semana pasada, en la que los tres hombres admitieron haber agredido a miembros de una familia con la que mantenían una disputa por la posesión de un lote.

El ataque: disparos, golpes y amenazas

El hecho ocurrió el 22 de enero de 2025, cuando los agresores irrumpieron en el terreno donde una mujer y su familia realizaban tareas de limpieza. Según detalló la asistente letrada Carolina Gutiérrez, Roberto Garrido golpeó a la víctima con un palo en la cabeza, pierna y hombro, mientras que Ignacio Garrido le lanzó piedras con una gomera.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Ante los gritos de auxilio, la pareja y el hijo de la mujer se acercaron para defenderla. En ese momento, José Garrido salió desde una vivienda cercana portando un arma de fuego y disparó por la espalda hacia ambos hombres, con clara intención de matarlos.

Cuando las víctimas cayeron al suelo, los tres atacantes continuaron golpeándolas y pateándolas. Luego, al intentar ser asistidas por otros familiares, el pistolero volvió a apuntar y disparar, impidiendo que se acercaran.

El accionar de José Garrido fue encuadrado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (dos hechos), en concurso real con coacción agravada y abuso de arma. En tanto, Roberto e Ignacio Garrido fueron considerados coautores de lesiones leves y graves en concurso real.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

La justicia neuquina impuso una pena de seis años de prisión efectiva para el principal agresor, mientras que sus familiares deberán cumplir condenas condicionales de tres años, con compromisos y restricciones judiciales.

Reconocimiento de culpa y condiciones impuestas

Durante la audiencia, los tres imputados aceptaron su responsabilidad penal y renunciaron a continuar con reclamos de tierras vinculados al conflicto original. El juez Juan Guaita homologó el acuerdo propuesto por las partes, considerando que la resolución era “razonable y ajustada a derecho”.

Para los dos condenados de manera condicional, se establecieron restricciones claras:

Fijar y mantener un domicilio estable.

Realizar presentaciones trimestrales ante la autoridad judicial.

Abstenerse del consumo de alcohol y drogas.

No ejercer violencia ni realizar actos de perturbación hacia la familia agredida.

En caso de incumplimiento, la Fiscalía podrá solicitar que la pena sea de cumplimiento efectivo.