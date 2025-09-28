Personal policial de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia logró detener a un hombre luego de intervenir en un caso de agresión física y robo ocurrido en la vía pública este sábado por la noche.

El hecho se desencadenó cerca de las 22:00 horas, cuando la central de emergencias recibió múltiples llamadas de vecinos alertando sobre una violenta pelea en la Avenida Patricios del barrio Juan XXIII. Ante el alerta, una patrulla se desplazó de inmediato al lugar.

Al arribar, los oficiales se encontraron con la víctima, quien presentaba claros signos de haber sido agredida, con hematomas y escoriaciones en su rostro.

El damnificado relató a los uniformados que el presunto agresor era su primo, quien, tras la negativa de la víctima a prestarle su teléfono celular, inició una violenta discusión que escaló a golpes de puño. Finalmente, el atacante le sustrajo el aparato telefónico y huyó hacia su vivienda, ubicada lindante al domicilio de la víctima.

Mientras los efectivos policiales se encontraban en el lugar recabando información, el presunto autor del hecho, identificado como E.R.G. (38 años), salió de la vivienda y comenzó a proferir insultos contra su primo. Ante esta situación y la evidencia disponible, los oficiales procedieron a su inmediata aprehensión.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, que investigará los delitos de agresión, robo y posiblemente otros que pudieran surgir de la investigación. La rápida intervención policial permitió resolver el caso en minutos y evitar mayores consecuencias.