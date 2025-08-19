Este pasado lunes por la tarde, minutos antes de las 18:00, la Policía del Chubut intervino por una pelea en plena vía pública entre dos hombres. Uno de ellos presentaba un corte en el cuello. El segundo hombre terminó detenido y fue trasladado a la Seccional Quinta.

El violento hecho ocurrió en la intersección de Avenida Chile y Avenida Constituyentes, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, cuando un patrullero circulaba por la zona y los agentes advirtieron a dos hombres que se golpeaban entre sí.

Según informó la policía, uno de los involucrados intentaba sustraer un elemento tipo secador de mano (limpiavidrios) al otro, quien resultó con una herida cortante en el cuello, del lado izquierdo, provocada con el mismo objeto que el agresor intentaba robar.

La víctima recibió asistencia inmediata de la ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEMN) y fue trasladada al hospital local, donde los médicos le realizaron dos puntos de sutura. Según los informes, las lesiones fueron catalogadas como leves.

El agresor, identificado como M. J. M., de 36 años, fue aprehendido en el lugar por la policía y el secador de mano fue secuestrado como evidencia.

La rápida intervención del personal policial evitó que el hecho escalara y permitió la detención del presunto autor.

La causa quedó en manos del área judicial correspondiente, que continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades del involucrado.

