Una noche de terror vivió un matrimonio neuquino el domingo pasado, cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en su vivienda del barrio Confluencia Rural, cerca del río Neuquén. El hecho ocurrió pasadas las 22, en una zona de chacras, aislada del resto de las casas, donde los atacantes actuaron con precisión: se llevaron dinero, joyas y el equipo que contenía las grabaciones de seguridad.

Según informó el comisario inspector Miguel Arjona, jefe del Departamento de Delitos, los ladrones ingresaron al predio rompiendo un alambre perimetral y accedieron a la parte trasera de la vivienda, donde forzaron un vidrio para irrumpir. En ese momento, el matrimonio —ambos mayores de 50 años— se encontraba viendo televisión en el living y fue sorprendido por al menos tres personas encapuchadas y con guantes.

Uno de los ladrones portaba un arma de fuego, aunque el dueño de casa, en estado de shock, no pudo dar mayores detalles. El resto del grupo exigió dinero en efectivo, joyas y cualquier objeto de valor. Finalmente, escaparon con un botín de 300 mil pesos y algunas alhajas. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron heridas y no necesitaron atención médica, aunque quedaron visiblemente afectadas por la situación.

Lo más llamativo del caso es que, antes de huir, los delincuentes se llevaron el DVR, el dispositivo donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad. “Sabían lo que hacían”, afirmó una fuente policial, quien destacó que la eliminación de pruebas fue parte del plan, dificultando así el avance de la investigación. Hasta el momento, no hay registros de cámaras en la calle que hayan captado la fuga.

La División Robos y Hurtos, junto a personal de la Comisaría 19, trabaja para dar con los autores del hecho.