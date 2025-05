Violencia y robos, los desafíos del barrio San Cayetano: un reconocido delincuente recibió una brutal paliza

En diálogo con ADNSUR, la comisaria Soledad Díaz, a cargo de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, ofreció un panorama detallado sobre la situación de seguridad en el barrio San Cayetano y zonas aledañas.

La mencionada seccional tiene una jurisdicción amplia y compleja, que abarca varios barrios en la zona sur y suroeste de la ciudad petrolera, con características particulares que dificultan el trabajo policial.

UNA JURISDICCIÓN EXTENSA Y DELITOS ARRAIGADOS

La comisaria Díaz explicó que la jurisdicción que cubren incluye no solo San Cayetano, sino también la extensión del barrio, sectores como Moure, el Cordón Forestal y González. “Es una jurisdicción bastante amplia, geográficamente compleja y con algunos sectores conflictivos", señaló.

Díaz destacó que en el último año y medio, durante su gestión, los delitos más frecuentes han sido violencia familiar, agresiones y desobediencia. “Los puntos fundamentales acá son la violencia familiar y homicidios, además de conflictos entre grupos de jóvenes que se conocen o se desconocen, lo que genera enfrentamientos”, explicó.

La comisaria también mencionó que muchas de las extensiones del barrio surgieron de asentamientos o ocupaciones, lo que provocó un desarrollo urbano desordenado que dificulta la tarea policial. “Es un barrio con mucha solidaridad interna, pero también con conflictos entre vecinos, especialmente cuando llegan personas de afuera que son vistas como invasores”, añadió.

LOS ROBOS EN EL BARRIO SAN CAYETANO

En cuanto a los recientes robos callejeros denunciados en San Cayetano, Díaz aclaró que, según los datos oficiales, no se registraron un aumento en las denuncias. “Los índices de denuncias que tenemos muestran una baja en comparación con el año pasado”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que existe una modalidad donde muchas víctimas no realizan la denuncia formal. “A veces la gente no denuncia por cansancio o porque conoce a los agresores, que suelen ser jóvenes del mismo barrio que crecieron allí. Esto dificulta nuestro trabajo porque sin denuncia no podemos solicitar recursos ni aumentar la presencia policial”, explicó.

La comisaria hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a denunciar cualquier delito: “La denuncia es fundamental para que podamos pedir más recursos humanos y materiales a la unidad regional”, afirmó.

EL DESAFÍO DE PATRULLAR Y ACERCARSE A LOS VECINOS

Díaz describió lo complejo que es brindar presencia policial constante en un territorio tan extenso y con características geográficas difíciles. “Para recorrer el cerro, donde viven muchos vecinos, hay que hacerlo a pie porque los vehículos no ingresan. Querer estar presente en todos los sectores es un desafío enorme”, comentó.

Además, destacó la importancia de las redes de vecinos y la interacción con la comunidad para mejorar la seguridad. “Estamos en contacto con las redes del barrio San Cayetano y Moure, y aunque hay solidaridad, también existen tensiones internas que complican la convivencia”, cerró.

LA FEROZ PALIZA QUE RECIBIÓ UN RECONOCIDO DELICUENTE

En las últimas horas y a través de las redes sociales se viralizó la imagen de un reconocido ladrón de Comodoro Rivadavia, quien fue capturado por los vecinos y recibió una brutal paliza en el barrio San Cayetano.

“Al lugar menos indicado viniste a querer robar. Te dieron una buena cag… a palos, la próxima te cortan en pedacitos”, señaló una joven en su cuenta de Facebook, asegurando que N.A.O, estaría cometiendo delitos sobre la Avenida Polonia a personas mayores de edad.