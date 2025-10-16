“El clima está enrarecido”, fue la sentencia del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, al referirse a los hechos de extrema violencia registrados en los últimos días en Comodoro.

Primero fue el homicidio en pleno centro de Ariel Cardoso, un vendedor ambulante de 25 años, atacado desde un auto. Luego ocurrió la balacera frente a la Oficina Judicial, en el marco de un viejo enfrentamiento entre familias vinculadas al delito. En la noche de este miércoles se sumó un nuevo episodio: un hombre fue baleado en el barrio San Martín.

Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, el hecho ocurrió en la calle Los Perales. La víctima recibió impactos de bala en sus dos piernas y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. En el lugar trabaja personal de la comisaría 7.ª y la Brigada.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Prisión preventiva para los acusados por el tiroteo en la Oficina Judicial

Los nueve acusados por el ataque a tiros contra la Oficina Judicial de Comodoro, cometido el martes en el barrio Roca, quedaron detenidos bajo prisión preventiva. Así lo resolvió la Justicia tras una audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada este miércoles por la tarde.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los imputados fueron identificados como José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

En base a que consideró la existencia de los dos peligros procesales, de fuga y de entorpecimiento, y por la gravedad del hecho, la jueza Raquel Tassello dictó la prisión preventiva de los nueve imputados por dos meses.

Previamente, los representantes de fiscalía habían solicitado que se declare legal la detención de los nueve coimputados, se les formalice el hecho en base a la calificación legal provisoria de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño” en calidad de “coautores” y se dicte su prisión preventiva.