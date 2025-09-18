Un violento crimen vinculado al narcomenudeo sacudió a Rincón de los Sauces. Este martes por la tarde, en plena vía pública y frente a testigos, dos hombres asesinaron a quemarropa a José Ariel Palomo, de 29 años, tras una persecución en moto. La víctima recibió dos disparos, uno de ellos en el pecho, que le provocó la muerte casi en el acto.

La investigación está a cargo de la fiscal Rocío Rivero, junto a la policía provincial. En la audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, se imputó a B.N.A. como autor del homicidio y a B.L.G.A. como partícipe necesario, solicitando para ambos la prisión preventiva por cinco meses, medida avalada por el juez de garantías Juan Pablo Encina.

Una disputa narco que derivó en tragedia

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el crimen se desencadenó el 16 de septiembre cerca de las 14:30, cuando Palomo acudió al domicilio de B.N.A. en la calle Belgrano. Allí se produjo una discusión por una transacción de drogas frustrada, en la que también estuvo presente el hermano de 18 años de la víctima. Tras la pelea verbal, los jóvenes se retiraron del lugar.

Minutos después, los imputados persiguieron a Palomo en una moto blanca tipo enduro y lo interceptaron en la intersección de Río Negro y La Pampa, a tan solo tres cuadras del lugar de la discusión inicial. En ese punto, B.N.A. descendió del rodado, se enfrentó con la víctima y le disparó dos veces con un revólver. Uno de los proyectiles impactó en el pecho, causándole la muerte casi inmediata, mientras que el otro lo alcanzó en un pie.

Fuga, detenciones y tensión en la comisaría

Tras el ataque, los agresores escaparon en la misma moto, mientras vecinos intentaban auxiliar al herido. Una ambulancia llegó al lugar, pero los intentos por salvar la vida de Palomo fueron infructuosos.

Ese mismo martes se ordenó la detención del principal sospechoso, y horas más tarde se aprehendió también al segundo involucrado. En paralelo, se registró un incidente en la comisaría local cuando la madre de uno de los acusados ingresó al edificio y provocó destrozos, lo que derivó en su arresto.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La fiscalía solicitó la realización de la autopsia en la capital neuquina y continuará recolectando pruebas durante los próximos cinco meses de investigación.